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В Беларуси объявили штормовое предупреждение

  • 29.08.2022, 13:04
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В Беларуси объявили штормовое предупреждение

На завтра передали желтый уровень опасности.

На 30 августа в Беларуси передали штормовое предупреждение, сообщает pogoda.by.

В отдельных районах республики ожидаются грозы. Во вторник 30 августа температура воздуха в Беларуси опустится до +10..+17°С ночью и +18..+25°С днем.

В среду 31 августа станет еще на пару тройку градусов прохладнее и столбики термометров вернутся в свое климатическое русло.

По прогнозу Белгидромета, с четверга 1 сентября в Беларусь придет метеорологическая осень:

— Продолжится вторжение неустойчивых воздушных масс с акватории Балтийского моря. Будет непривычно прохладно — ночью всего лишь +6..+13°С, днем +12..+19°С. В отдельных районах республики могут отмечаться небольшие массивы кучево-дождевой облачности и кратковременные дожди с грозами. Дискомфорт усилит прохладный северный ветер.

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