В Беларуси объявили штормовое предупреждение
- 29.08.2022, 13:04
- 5,168
На завтра передали желтый уровень опасности.
На 30 августа в Беларуси передали штормовое предупреждение, сообщает pogoda.by.
В отдельных районах республики ожидаются грозы. Во вторник 30 августа температура воздуха в Беларуси опустится до +10..+17°С ночью и +18..+25°С днем.
В среду 31 августа станет еще на пару тройку градусов прохладнее и столбики термометров вернутся в свое климатическое русло.
По прогнозу Белгидромета, с четверга 1 сентября в Беларусь придет метеорологическая осень:
— Продолжится вторжение неустойчивых воздушных масс с акватории Балтийского моря. Будет непривычно прохладно — ночью всего лишь +6..+13°С, днем +12..+19°С. В отдельных районах республики могут отмечаться небольшие массивы кучево-дождевой облачности и кратковременные дожди с грозами. Дискомфорт усилит прохладный северный ветер.