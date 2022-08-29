закрыть
29 августа 2022, понедельник, 14:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На Запорожской АЭС есть риск утечки водорода

  • 29.08.2022, 13:13
  • 1,396
На Запорожской АЭС есть риск утечки водорода

Российские войска повредили инфраструктуру станции, устроив новый обстрел.

На утро 29 августа 2022 года Запорожская АЭС в оккупированном городе Энергодар работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности. В результате периодических обстрелов инфраструктура станции получила повреждения, существуют риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, высока и пожарная опасность.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале НАЭК «Энергоатом». Присутствие на станции российских военных, их оружия, техники и взрывчатки создает серьезные риски для безопасной работы ЗАЭС.

В то же время два энергоблока ЗАЭС, подключенные на прошлой неделе к сети после остановки, стабильно производят электроэнергию для нужд Украины. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности пока нет, отметили в «Энергоатоме».

«Украинский персонал станции продолжает героически работать, прилагая все усилия для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также ликвидации последствий повреждений», – говорится в сообщении.

В энергокомпании уточнили также, что среди 10 человек, получивших ранения в результате ночного обстрела россиянами Энергодара, четверо – сотрудники ЗАЭС.

«Украина призывает мировое сообщество безотлагательно принять меры, чтобы заставить Россию освободить ЗАЭС и передать электростанцию под контроль нашего государства ради безопасности всего мира», – подчеркнули в «Энергоатоме».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Когда с войны вернутся мародеры
Когда с войны вернутся мародеры Владимир Халип
Лукашенко влип по всем фронтам
Лукашенко влип по всем фронтам Артем Черников
Тагил идет
Тагил идет Ирина Халип
Очень плохие новости для РФ
Очень плохие новости для РФ Борислав Береза