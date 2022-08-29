На Запорожской АЭС есть риск утечки водорода 29.08.2022, 13:13

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Российские войска повредили инфраструктуру станции, устроив новый обстрел.

На утро 29 августа 2022 года Запорожская АЭС в оккупированном городе Энергодар работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности. В результате периодических обстрелов инфраструктура станции получила повреждения, существуют риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, высока и пожарная опасность.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале НАЭК «Энергоатом». Присутствие на станции российских военных, их оружия, техники и взрывчатки создает серьезные риски для безопасной работы ЗАЭС.

В то же время два энергоблока ЗАЭС, подключенные на прошлой неделе к сети после остановки, стабильно производят электроэнергию для нужд Украины. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности пока нет, отметили в «Энергоатоме».

«Украинский персонал станции продолжает героически работать, прилагая все усилия для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также ликвидации последствий повреждений», – говорится в сообщении.

В энергокомпании уточнили также, что среди 10 человек, получивших ранения в результате ночного обстрела россиянами Энергодара, четверо – сотрудники ЗАЭС.

«Украина призывает мировое сообщество безотлагательно принять меры, чтобы заставить Россию освободить ЗАЭС и передать электростанцию под контроль нашего государства ради безопасности всего мира», – подчеркнули в «Энергоатоме».

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