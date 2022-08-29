Ученые выяснили, что заставляет нас делиться новостями в социальных сетях 29.08.2022, 13:25

Новые данные имеют большое значение для изменения индивидуального поведения.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Journal of Experimental Psychology: General, ученые из Пенсильванского университета (University of Pennsylvania) обнаружили, что люди делятся информацией в интернете, которая, по их мнению, важна для них самих или для людей, которых они знают.

Актуальность исследования

Среднестатистический пользователь интернета тратит почти 3 часа в день на социальные сети. Понятно, что социальные сети становятся все более важными для обмена информацией с общественностью — например, о том, как обезопасить себя от COVID-19, — и исследователи хотят знать, что делает СМИ достаточно привлекательными для людей, чтобы поделиться информацией в интернете.

Материалы и методы исследования

Исследователи изучили поведение более 3000 человек, чтобы изучить психологию обмена информацией в Интернете. Оказывается, ответ довольно прост: люди делятся информацией, которая, по их мнению, важна для них самих или для людей, которых они знают. Это открытие является ключом к созданию эффективных социальных сообщений. Знание психологических составляющих, которые заставляют человека делиться постом в социальных сетях, поможет ученым поделиться фактами об изменении климата, а чиновникам общественного здравоохранения развеять мифы о вакцинах.

Передаваемая информация в социальных сетях актуальна для себя и своих знакомых

Исследование показывает, что люди обращают больше внимания на информацию, которую они считают связанной с собой. Точно так же люди являются социальными существами и любят общаться друг с другом. Обмен информацией активирует центры вознаграждения в головном мозге. В исследовании участникам были представлены статьи и сообщения в социальных сетях о здоровье, изменении климата, голосовании и COVID-19. Некоторые участники читали заголовки и резюме новостных статей, другие просматривали посты в социальных сетях. Все участники оценили вероятность того, что они поделятся каждым сообщением, и насколько они находят каждое из них актуальным для себя и своих знакомых.

Исследователи обнаружили, что независимо от затронутой темы или средства сообщения люди чаще всего говорили, что будут делиться сообщениями, которые они считали важными для себя или для общества. Кроме того, ученые обнаружили, что, когда участников просили прямо написать, почему сообщение было актуально для них самих или людей, которых они знают, они с большей вероятностью поделились им, чем когда они просто размышляли на эту тему.

Обсуждение результатов исследования

«Обмен информацией — важнейший компонент индивидуальных и коллективных действий. В начале пандемии нам нужно было быстро распространять точную информацию о том, что происходит, как защитить себя, как защитить друг друга. Распространение информации в социальных сетях может иметь большое значение для изменения индивидуального поведения, а также нашего коллективного поведения за счет изменения восприятия того, что является нормативным», — объясняет автор исследования Даниэль Косме (Danielle Cosme).

Лаборатория коммуникативной неврологии продолжает это исследование, изучая активность мозга в связи с обменом данными в социальных сетях. Для этих исследований ученые используют сканеры фМРТ, чтобы понять, как определенные области мозга формируют восприятие себя и социальной значимости.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».