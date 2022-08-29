ВСУ уничтожили группу российских военных под Изюмом

ВСУ уничтожили группу российских военных под Изюмом4
- 29.08.2022, 13:32
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Волонтер обнародовал боевое видео.
Прошлыми вечером и ночью на Славянском направлении российские оккупанты безуспешно вели штурмовые действия возле Богородичного, пытаясь улучшить свое тактическое положение. Кроме того, враг провел бессмысленную разведку боем возле соседней Долины: «Понес потери и отошел».
Об этом в отчете за период с восемнадцати часов 28 августа до шести утра 29-го сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Александр Мотузяник. На карте от сайта «deepstatemap.live» стрелками приблизительно обозначены места указанных боев, пишет real-vin.com.
Между тем, фронтовой волонтер Роман Доник обнародовал боевое видео с этого участка фронта. Ролик снят оператором беспилотного летательного аппарата, который откорректировал артобстрел по опорному пункту противника в лесу. После него оккупанты по четверо носили своих раненых и (или) погибших и оставляли их на земле.
Ізюмський напрямок. "бігають суєтяться , а мені нравиця". Жорнова мелять неспинно. pic.twitter.com/9byJceYtML— Роман Донік (@donikroman) August 28, 2022