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Шольц поддержал расширение ЕС

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  • 29.08.2022, 13:45
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Шольц поддержал расширение ЕС
Фото: ЕРА

Он призвал включить в Евросоюз Украину, Молдову и Грузию.

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к расширению Европейского Союза, чтобы в конечном итоге включить в него Украину, Молдову и Грузию. Он заявил, что постепенный переход к голосованию большинством является ступенькой к расширению блока.

Об этом сообщает Reuters.

Столкнувшись с вторжением России в Украину, Шольц призвал 27 членов ЕС «сплотить ряды, разрешить старые конфликты и найти новые решения» и заявил, что Германия будет поддерживать Киев «столько, сколько потребуется».

В речи, озаглавленной «Европа — наше будущее», он сказал, что «мы должны гораздо сильнее использовать влияние нашей объединенной Европы... Европа — это наше будущее. И это будущее в наших руках».

Шольц подчеркнул приверженность Германии расширению ЕС, подчеркнув, что страны Западных Балкан, Украина, Молдова и, в конечном счете, Грузия должны присоединиться к блоку.

Условия расширения ЕС

Однако «в этом расширенном Союзе разногласия между государствами-членами будут расти в том, что касается политических интересов, экономического влияния и систем социального обеспечения», — сказал он.

«Там, где сегодня требуется единогласие, риск того, что отдельная страна воспользуется своим правом вето и помешает всем остальным продвигаться вперед, возрастает с каждым дополнительным государством-членом», — добавил Шольц.

«Поэтому я предложил постепенный переход к голосованию большинством в общей внешней политике, а также в других областях, таких как налоговая политика, — прекрасно понимая, что это также будет иметь последствия для Германии», — сказал он.

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