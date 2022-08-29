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В Ляховичском районе подросток во время рыбалки задел удочкой провода напряжением 10 тысяч вольт

  • 29.08.2022, 13:54
В Ляховичском районе подросток во время рыбалки задел удочкой провода напряжением 10 тысяч вольт
иллюстрационное фото

Школьник погиб на месте.

В Ляховичском районе подросток погиб во время рыбалки от удара током, сообщает Следственный комитет.

Днем 28 августа 14-летний парень вместе со своим дедушкой поехали рыбачить на мелиоративном канале.

Мальчик, забрасывая удочку в воду, задел высоковольтную линию электропередачи напряжением 10 тысяч вольт.

От поражения электрическим током он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Канал, на котором рыбачил подросток.
Фото: Следственный комитет
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