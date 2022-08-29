В Ляховичском районе подросток во время рыбалки задел удочкой провода напряжением 10 тысяч вольт
- 29.08.2022, 13:54
Школьник погиб на месте.
В Ляховичском районе подросток погиб во время рыбалки от удара током, сообщает Следственный комитет.
Днем 28 августа 14-летний парень вместе со своим дедушкой поехали рыбачить на мелиоративном канале.
Мальчик, забрасывая удочку в воду, задел высоковольтную линию электропередачи напряжением 10 тысяч вольт.
От поражения электрическим током он получил травмы, несовместимые с жизнью.