В Ляховичском районе подросток во время рыбалки задел удочкой провода напряжением 10 тысяч вольт 29.08.2022, 13:54

иллюстрационное фото

Школьник погиб на месте.

В Ляховичском районе подросток погиб во время рыбалки от удара током, сообщает Следственный комитет.

Днем 28 августа 14-летний парень вместе со своим дедушкой поехали рыбачить на мелиоративном канале.

Мальчик, забрасывая удочку в воду, задел высоковольтную линию электропередачи напряжением 10 тысяч вольт.

От поражения электрическим током он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Канал, на котором рыбачил подросток.

Фото: Следственный комитет

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