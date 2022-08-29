Россияне набирают кредиты под 350% годовых, чтобы дотянуть до зарплаты 29.08.2022, 13:57

Россиянам становится все сложнее выживать.

На фоне инфляции, роста цен и падения экономики деньги тают на глазах. В поисках срочных займов граждане все чаще обращаются в микрофинансовые организации (МФО). За первые полгода объем выданных микрокредитов вырос на 20%, говорится в исследовании «Эксперт РАО».

Люди готовы брать взаймы даже под гигантские проценты: по данным Центробанка, средняя ставка МФО по кредитам в пределах 30 тысяч рублей на 30 дней — 353%.

Аналитики отмечают, что после начала войны в Украине и нескольких раундов жестких санкций против России реальные доходы населения сократились, и страх остаться без всего привел к ажиотажному спросу на предметы первой необходимости и товары длительного потребления.

На фоне происходящего банки стали давать кредиты менее охотно, чем раньше, одновременно ужесточив условия их предоставления. В результате выдачи сократились более чем на 40%. МФО, напротив, воспользовались ситуацией и показали прирост более 25%, добавляют аналитики.

Однако на перспективу микрофинансисты смотрят с осторожностью. На фоне продолжающейся войны в Украине «рентабельность отрасли снижается — многие компании покидают рынок», отмечает гендиректор МКК Creditter Игорь Смирнов. По его мнению, МФО будут ужесточать требования к платежеспособности клиентов.

Согласно оценкам финансовой экосистемы «Юником24», средняя сумма микрозайма составляет 8–10 тысяч рублей при запросе в 16–20 тысяч рублей. Однако люди все чаще не возвращают деньги в срок. По данным ЦБ, доля просроченных платежей растет и уже превышает 31%. Аналогичную цифру приводит аналитический центр Creditter. Там утверждают, что теперь МФО проявляют куда меньшую лояльность по отношению к заемщикам и отклоняют до 60% заявок.

При этом спрос на срочные займы «до зарплаты» вряд ли упадет, и по итогам года прирост портфеля МФО может составить до 30%, уверены в «Эксперт РА». Гендиректор компании «Займер» Роман Макаров напомнил, что третий и четвертый кварталы отличаются высокими показателями востребованности микрокредитов.

Кроме того, из-за ужесточения политики российских банков на рынок МФО потянулись добросовестные клиенты, которые ранее были частью их «качественной аудитории», добавляет гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев. Если же ситуация стабилизируется, то люди начнут возвращаться в банки, чтобы получить деньги по более низким ставкам, считает руководитель группы по работе с финансовыми институтами компании ДРТ Максим Налютин.

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