ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины 3 29.08.2022, 14:06

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Под Херсоном украинцы прорвали первую линию обороны россиян.

Украинские Вооруженные силы начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины.

Об этом в комментарии «Громадському» сообщила руководительница объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк.

Ранее стало известно, что в Херсонской области «109-й полк ДНР» покинул свои позиции. Также с поля боя сбежали российские десантники, которые были их поддержкой.

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