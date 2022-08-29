ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины

ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины3
- 29.08.2022, 14:06
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Под Херсоном украинцы прорвали первую линию обороны россиян.
Украинские Вооруженные силы начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины.
Об этом в комментарии «Громадському» сообщила руководительница объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк.
Ранее стало известно, что в Херсонской области «109-й полк ДНР» покинул свои позиции. Также с поля боя сбежали российские десантники, которые были их поддержкой.