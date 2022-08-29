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ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины

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  • 29.08.2022, 14:06
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ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины

Под Херсоном украинцы прорвали первую линию обороны россиян.

Украинские Вооруженные силы начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины.

Об этом в комментарии «Громадському» сообщила руководительница объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк.

Ранее стало известно, что в Херсонской области «109-й полк ДНР» покинул свои позиции. Также с поля боя сбежали российские десантники, которые были их поддержкой.

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