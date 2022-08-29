Белорусы не хотят служить в лукашенковской армии 2 29.08.2022, 14:16

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20% призывников Гродно уклонились от получения повестки в военкомат.

Показательный суд над уклонистом состоялся в Гродненском военкомате. В зал были приглашены будущие призывники, молодые люди, которые сейчас проходят медицинскую комиссию и в ближайшее время отправятся в армию, сообщает «Гродненская правда».

Как рассказал начальник отдела призыва на военную службу Военного комиссариата города Гродно и Гродненского района Михаил Позняков, ранее молодой человек использовал отсрочку в связи с получением образования. Он не явился на медицинское освидетельствование по повестке без веской причины.

Приговор суда — один год ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение.

Это первый обвинительный приговор по итогам весенней призывной кампании.

Материалы еще на 24 гродненских уклонистов находятся в Следственном комитете на рассмотрении.

Весенняя призывная кампания длилась с февраля по май.

Оповещению подлежали 1 928 молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет из Гродно и Гродненского района.

Почти 20% из них вручить повестки не удалось, потому что те находились за пределами страны либо намеренно скрывались.

20-25 человек из Гродно и Гродненского района за призыв становятся уклонистами.

— Часть призывников, получив повестку, уезжает в страны Евросоюза, Украину, которые отказывают нам в экстрадиции, ссылаясь на то, что у них за данное деяние уголовная ответственность не предусмотрена, — отметил Михаил Позняков.

1 августа начался осенний призыв. Повестки из военкомата в Гродно и Гродненском районе получат почти 3300 человек. Около 60 процентов из них, по предварительным сведениям, получат отсрочки по различным основаниям.

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