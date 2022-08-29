В Херсонской области ВСУ попали в завод, в котором войска РФ разместили технику, боеприпасы и живую силу 2 29.08.2022, 14:19

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Начался сильный пожар.

В Херсонской области ВСУ попали в Бериславский машиностроительный завод, в котором войска РФ разместили технику, боеприпасы и живую силу.

Об этом сообщил глава Бериславской РВА Владимир Литвинов, передает «Суспільне» в Telegram.

По его словам, сейчас там большой пожар.

29 августа в Херсонской области ВСУ перешли в наступление, заставив «полк ДНР» и десантников РФ бежать с позиций.

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