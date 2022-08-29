закрыть
29 августа 2022, понедельник, 14:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Херсонской области ВСУ попали в завод, в котором войска РФ разместили технику, боеприпасы и живую силу

2
  • 29.08.2022, 14:19
  • 3,726
В Херсонской области ВСУ попали в завод, в котором войска РФ разместили технику, боеприпасы и живую силу

Начался сильный пожар.

В Херсонской области ВСУ попали в Бериславский машиностроительный завод, в котором войска РФ разместили технику, боеприпасы и живую силу.

Об этом сообщил глава Бериславской РВА Владимир Литвинов, передает «Суспільне» в Telegram.

По его словам, сейчас там большой пожар.

29 августа в Херсонской области ВСУ перешли в наступление, заставив «полк ДНР» и десантников РФ бежать с позиций.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Когда с войны вернутся мародеры
Когда с войны вернутся мародеры Владимир Халип
Лукашенко влип по всем фронтам
Лукашенко влип по всем фронтам Артем Черников
Тагил идет
Тагил идет Ирина Халип
Очень плохие новости для РФ
Очень плохие новости для РФ Борислав Береза