В Херсонской области ВСУ попали в завод, в котором войска РФ разместили технику, боеприпасы и живую силу

В Херсонской области ВСУ попали в завод, в котором войска РФ разместили технику, боеприпасы и живую силу2
- 29.08.2022, 14:19
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Начался сильный пожар.
В Херсонской области ВСУ попали в Бериславский машиностроительный завод, в котором войска РФ разместили технику, боеприпасы и живую силу.
Об этом сообщил глава Бериславской РВА Владимир Литвинов, передает «Суспільне» в Telegram.
По его словам, сейчас там большой пожар.
29 августа в Херсонской области ВСУ перешли в наступление, заставив «полк ДНР» и десантников РФ бежать с позиций.