Что будет происходить на валютном рынке на этой неделе 29.08.2022, 14:23

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Прогноз.

Доллар и евро на минувшей неделе то дешевели, то дорожали. При этом курс американской валюта оказался чуть выше европейской. Финансовый аналитик Михаил Грачев для myfin.by прогнозирует, что будет на валютном рынке на нынешней неделе. На торгах 29 августа доллар и евро снова подорожали.

На нынешней неделе на белорусском валютном рынке также можно ожидать снижения курса российского рубля до 4,18−4,2 белорусского рубля за 100 российских.

«Курс белорусского рубля к доллару закончил прошлую неделю с небольшим плюсом +0,23% на отметке в USD/BYN 2,5518, — отмечает Михаил Грачев. — Можно ожидать дальнейшего роста курса доллара до 2,56−2,58 рубля».

Евро остается явным аутсайдером на всех валютных рынках и тренд на снижение курса с большой вероятностью сохранится, прогнозирует аналитик.

«Прошлую неделю на белорусском валютном рынке пара EUR/BYN закрыла ниже доллара на уровне 2,543 рубля. Снижение за неделю составило -0,69%, с начала года сохраняется -11,78%», — отмечает Михаил Грачев.

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