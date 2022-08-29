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Украинские военные начали бои за Херсон

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  • 29.08.2022, 14:32
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Украинские военные начали бои за Херсон

ВСУ прорвали первую линию обороны россиян.

В понедельник, 29 августа, украинские военные начали бои за Херсон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя начальника Одесской районной Военной администрации Алексея Мацулевича в Telegram.

«Официально. Начались бои за город Херсон!» – написал он.

По словам начальницы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, враг достаточно давно подтягивал свои силы и собирал свои резервы.

«Но наши предыдущие мероприятия, то что мы назвали огневым контролем над логистикой врага - дали свои результаты: уничтожены склады с боезапасом, уничтожены сосредоточения военной техники, уничтожены установки противовоздушной обороны - это все безусловно ослабило врага, но мы не питаем пустых надежд, понимая что враг достаточно мощный и даже то что он где-то имеет моральную дестабилизацию в своих войсках, может быть использовано нами в нашу пользу, а ведь расслабляться еще рано», — заявила Гуменюк.

Гуменюк отметила, что все информация о боевых действиях должна находиться в тишине.

«Новость есть, она всех вдохновила, дальше надо набраться терпения и понять правила и последовательность действий воинских подразделений», — добавила Гуменюк.

Как сообщал ранее Charter97.org, украинские военные прорвали первую линию обороны под Херсоном.

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