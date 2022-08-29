Шольц призвал ЕС объединиться, чтобы противостоять Путину и Лукашенко 6 29.08.2022, 14:43

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Об этом канцлер Германии заявил во время съезда министров ЕС в Праге.

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Европа может противостоять авторитарным режимам Владимира Путина и Александра Лукашенко, объединив усилия.

Об этом Шольц заявил во время съезда министров ЕС в Праге, сообщает журналист Рикард Йозвяк в Twitter.

«Любая разобщенность между нами, любая слабость — льют воду на мельницу Путина. Другие автократы подражают ему», — отметил канцлер.

Шольц подчеркнул, что Александр Лукашенко уже пытался создать кризис в ЕС, когда на границу с Польшей направили тысячи беженцев.

«Только посмотрите, как белорусский диктатор Лукашенко пытался оказать на нас политическое давление в прошлом году из-за страданий тысяч беженцев и мигрантов», — подчеркнул политик.

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