Шольц призвал ЕС объединиться, чтобы противостоять Путину и Лукашенко

Шольц призвал ЕС объединиться, чтобы противостоять Путину и Лукашенко6
- 29.08.2022, 14:43
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Об этом канцлер Германии заявил во время съезда министров ЕС в Праге.
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Европа может противостоять авторитарным режимам Владимира Путина и Александра Лукашенко, объединив усилия.
Об этом Шольц заявил во время съезда министров ЕС в Праге, сообщает журналист Рикард Йозвяк в Twitter.
«Любая разобщенность между нами, любая слабость — льют воду на мельницу Путина. Другие автократы подражают ему», — отметил канцлер.
Шольц подчеркнул, что Александр Лукашенко уже пытался создать кризис в ЕС, когда на границу с Польшей направили тысячи беженцев.
«Только посмотрите, как белорусский диктатор Лукашенко пытался оказать на нас политическое давление в прошлом году из-за страданий тысяч беженцев и мигрантов», — подчеркнул политик.