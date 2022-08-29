Террорист Гиркин устроил истерику из-за новых успехов ВСУ в Херсоне 9 29.08.2022, 14:46

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Игорь Стрелков (Гиркин)

ВСУ начали наступательные действия на юге Украины.

Российский террорист Игорь Стрелков (Гиркин) отреагировал на успешные удары Вооруженных сил Украины в Херсоне и области, которыми были поражены ряд вражеских позиций.

Об этом он пишет в своем Telegram.

Секрет успехов ВСУ, по данным Гиркина, заключается в применении реактивной артиллерии HIMARS.

«На Херсонском фронте противник за ночь вновь обстрелял «хаймерсами» плотину Новокахоской ГЭС и объекты в Херсоне. Отмечены неоднократные обстрелы «пакетами» этих ракет наших передовых линейных частей. Как отмечают корреспонденты - «видимо, ракет много — не экономят, уже и по пехоте бьют», — жалуется террорист.

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