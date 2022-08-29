Белоруска записала ролик для компьютерной игры Cyberpunk 2077 1 29.08.2022, 14:59

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Видео завирусилось и набрало 27 миллионов просмотров.

Белорусская инстаграм-блогер и модель Наталья Федорова снялась в TikTok-ролике по мотивам компьютерной игры Cyberpunk 2077. В видео рассказывается, как записываются экшн-сцены с уничтожением противника, пишет zerkalo.io.

Видео разместили на платформе Hypetrain.io. Это белорусский IT-стартап, который связан с инфлюенс-маркетингом и блогосферой. Наталья Федорова выступает медийным лицом проекта.

За четыре дня ролик просмотрели уже более 27 миллионов раз. Видео продолжает набирать просмотры.

Наталья Федорова родом из Минска. На ее аккаунт в Instagram подписано 3 600 000 человек. Она является амбассадором таких брендов одежды, как Guess и Fashionnova.

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