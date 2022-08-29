Вадим Кабанчук: Полк Калиновского — это будущие войска Беларуси 1 29.08.2022, 15:00

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Вадим Кабанчук

Они позволят освободить Беларусь от внутренней оккупации.

На канале «Фейгин LIVE» вышла беседа с командиром полка Кастуся Калиновского Денисом Прохоровым и его заместителем Вадимом Кабанчуком. «Наша Нiва» приводит выдержки из нее.

О боеспособности бойцов белорусского полка

Вадим Кабанчук говорит, что рекруты белорусского полка — наиболее мотивированные в ВСУ. «В Беларуси было 28 лет диктатуры — это сжатая пружина, которая теперь разжимается. И сейчас поле боя — на территории Украины, но наши ребята понимают, что это временный момент.

Полк — это потенциально будущие войска, которые позволят освободить Беларусь от внутренней оккупации».

Денис Прохоров считает, что профессионализм бойцов полка — выше того, что имеют белорусские регулярные войска.

«Опыт подразделений Украины показал, что эффективнее, когда воины готовы на передовой с оружием в руках учиться в боях, параллельно повышая свою квалификацию на курсах, которые тоже есть, чем некоторые регулярные армии, которые раз в месяц ездят на полигон, — говорит он. — В тире такой опыт невозможно получить».

Как поведут себя белорусские военные, если их заставят участвовать в войне с Украиной?

Вадим Кабанчук рассказывает, что бойцы полка, имеющие друзей, сослуживцев, общаются с людьми в Беларуси. «Они нам дословно говорили: если нас отправят, вы только нам технически обозначьте коридор, чтобы нас не убили свои. И все — мы с вами».

Кабанчук также упоминает слова механика-водителя, который сказал: «Только я сам буду решать, куда поедет моя техника и поедет ли она вообще». Заместитель командира полка говорит, что 8 из 10 военнослужащих Беларуси не хотят участвовать в этой войне и «вообще ни в какой».

«Как они себя поведут, если их сюда погонят? Я думаю, они далеко не зайдут, их ждет развал, дезорганизация, переход на нашу сторону — со всеми сопутствующими последствиями для режима Лукашенко. И он сам это понимает. Поскольку его власть держится на штыках, в том числе на вооруженных силах, он боится потерять одну из своих подпорок. У него же не так и много боеспособных войск. Туда можно записать силы специальных операций — ну три тысячи — в реальном бою их будет еще меньше. Поэтому для Украины это не такая уж серьезная проблема — они уже в разы больше перемололи», — рассуждает он.

О целях бойцов полка

Денис Прохоров рассказывает, что в полку большое количество людей, мотивированных драться за Украину, ведь глобальная идея бойцов полка — это свобода Беларуси. «Если одержит поражение армия Путина в Украине, когда все территории будут освобождены, нужно будет побеждать режим Путина в головах народа. Ведь Путину удалось победить в головах народа. Вместе с тем — готовиться заходить в Беларусь. Наша идея — прийти в Беларусь и построить свободную новую Беларусь».

По его словам, если падет режим Путина (именно режим, подчеркивает он, а не персонально Путин, потому что людей поменяют — режим будет жить), дальше зашатается режим Лукашенко, «ведь он без режима Путина не может существовать, он кормится режимом Путина». «Полк будет использовать любую возможность, если появится такое окно в наше светлое будущее», — добавляет он.

Вадим Кабанчук говорит, что у полка сильная поддержка гражданского общества, в том числе и из Беларуси. «Этот феномен полка появился в том числе благодаря тому, что мы имеем беспримерную поддержку белорусского народа, белорусского гражданского общества. Это проявляется и в рекрутах, и в волонтерке, и в помощи информационной», — говорит он.

Об оппозиции

По словам Прохорова, в полку собрались люди с разными политическими взглядами, но их объединяет то, что они стараются приблизить военное освобождение Беларуси.

Поэтому они приветствуют различные политические инициативы, направленные на скорейшее освобождение Беларуси. «Сейчас тысячи политзаключенных в белорусских тюрьмах находятся, и мы понимаем, что время конференций и шариков безвозвратно прошло. Выборы 1994 года, наверное, были последними свободными выборами в новейшей истории Беларуси. А потом их не было. В 2020 году дети тех родителей, которые сделали выбор более четверти века назад, они вышли и попытались сделать так, как должно быть в нормальной стране. Но, к сожалению, у нас давно не нормальная страна. И мирные, легальные способы отстранения диктаторских режимов — они не действуют.

Видим прогресс даже среди так называемой титульной оппозиции — они тоже движутся в этом направлении, к ним уже пришло это понимание. Поэтому мы пока не видим внятной стратегии по освобождению Беларуси. Поэтому эту стратегию, скорее всего, нам придется создавать самим.

И поскольку мы — милитарная сила, а время сейчас военное, то и освобождение Беларуси будет связано, скорее всего, с окном возможностей, которые дают военные обстоятельства. Кому, как не нам, быть одним из ключевых элементов в освобождении Беларуси?» —говорит он.

В полку считают, что им нужно активизироваться в направлении публичной политики, вероятно, будет выдвинут ряд политических представителей полка. В полку есть много талантливых людей не только в военном деле, есть те, кто вышел из политических инициатив и организаций. «Они могут достойно представлять полк».

О национальном самосознании

Вадим Кабанчук говорит, что режим Лукашенко 28 лет рассчитывался денационализацией Беларуси за дешевые кредиты, газ и нефть. По его мнению, в Украине люди не могут понять, почему в Беларуси нет ни одного учреждения высшего образования на белорусском языке. Как это будет возвращаться? Военный считает, что когда будет выстроена логическая цепочка от детского сада до государственного чиновника — человек будет учить белорусский язык. Этот процесс будет растянут на годы. Здесь нельзя интенсифицировать, чтобы не спугнуть основную массу русскоязычных резкими быстрыми языковыми реформами.

«В этом плане я оптимист. Нас ждет прекрасное европейское будущее — мы вернемся к европейским народам со своими символами, со своим языком», — говорит он.

О сопротивлении в Беларуси

На обвинения в том, что белорусы не сопротивляются российской оккупации и не протестуют против этого, Кабанчук отвечает, что говорить сейчас белорусам — вы должны выйти и сопротивляться режиму, чтобы на нас не летели ракеты и не стреляли из самолетов, — это то же самое, что обвинить Херсонскую область, что ракеты и снаряды летят по Николаевской области. «Но никому это в голову не приходит, потому что люди понимают, что там оккупация. То же самое и в Беларуси».

О получении украинского гражданства

Денис Прохоров говорит, что с этим пока есть проблемы. Якобы и законодательство есть на этот счет, но сама процедура не реализуется. Даже ВНЖ трудно получить, не говоря уже о гражданстве. Есть ряд добровольцев, которые воюют с 2014 года (а тем более волонтеров), находящихся сейчас в статусе нелегалов.

Вадим Кабанчук добавляет, что проблема документов больше касается не бойцов полка, а гражданского сектора. Ведь у бойцов есть военный билет Украины. И добавляет, почему для него не стоит вопрос гражданства. «Мы сейчас граждане Беларуси. И я, и большинство наших бойцов хотят вернуться в Беларусь. И получать гражданство Украины — фактически давать козырь в руки пропаганды: посмотрите, какие-то вэсэушники, граждане Украины лезут к нам.

«А так я — гражданин Беларуси, я имею право пресекать любыми путями преступления по захвату и незаконному удержанию власти. Для меня это так», — объясняет он.

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