Украинские воины ликвидировали российского майора из Рязани 9 29.08.2022, 15:27

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Блогеру-расследователю удалось найти его фото.

Вооруженные силы Украины ликвидировали российского майора Владимира Чалина. Оккупант был родом из города Рязань, но приехал принимать участие в путинской захватнической войне, пишет «Главред».

О том, что Чалин стал «грузом 200», стало известно еще 24 мая. Однако сейчас волонтеру и блогеру-расследователю Иракли Комахидзе удалось найти его фото. Снимки он опубликовал в Facebook.

«Его усатое фото и те, которые мне удалось найти, ранее не публиковались», – написал Комахидзе.

Известно, что Чалина похоронили в Рязанской области 27 мая.

Майор был заместителем командира батальона в/ч 71289 (83-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада в составе ВДВ Вооруженных сил Российской Федерации, дислоцирована в Уссурийске).

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