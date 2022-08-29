закрыть
29 августа 2022, понедельник, 15:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские хакеры за две недели вывели из строя более 450 российских ресурсов

  • 29.08.2022, 15:19
Украинские хакеры за две недели вывели из строя более 450 российских ресурсов

Атакован сайт Центробанка РФ и пропагандистские СМИ.

С 15-го по 28 августа ІТ-армия Украины вывела из строя более 450 российских онлайн-ресурсов. Об этом 29 августа сообщило в Telegram Министерство цифровой трансформации Украины.

В частности, атакам украинских хакеров подверглись Центробанк РФ, а также банковские сервисы, благодаря которым россияне могли оформлять международные виртуальные карточки и переводить деньги, сайт поиска работы SuperJob, ритейл-компании DNS, которая незаконно импортирует украинские товары в Россию.

Также украинские ІТ-специалисты провели атаки на ресурсы оккупантов в Крыму и российские пропагандистские издания ТАСС, РИА «Новости», «Московский комсомолец» и их отдельные проекты.

«За время простоя эти ресурсы потеряли более миллиона потенциальных потребителей пропаганды», – заявили в Минцифры.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Когда с войны вернутся мародеры
Когда с войны вернутся мародеры Владимир Халип
Лукашенко влип по всем фронтам
Лукашенко влип по всем фронтам Артем Черников
Тагил идет
Тагил идет Ирина Халип
Очень плохие новости для РФ
Очень плохие новости для РФ Борислав Береза