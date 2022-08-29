Украинские хакеры за две недели вывели из строя более 450 российских ресурсов 29.08.2022, 15:19

Атакован сайт Центробанка РФ и пропагандистские СМИ.

С 15-го по 28 августа ІТ-армия Украины вывела из строя более 450 российских онлайн-ресурсов. Об этом 29 августа сообщило в Telegram Министерство цифровой трансформации Украины.

В частности, атакам украинских хакеров подверглись Центробанк РФ, а также банковские сервисы, благодаря которым россияне могли оформлять международные виртуальные карточки и переводить деньги, сайт поиска работы SuperJob, ритейл-компании DNS, которая незаконно импортирует украинские товары в Россию.

Также украинские ІТ-специалисты провели атаки на ресурсы оккупантов в Крыму и российские пропагандистские издания ТАСС, РИА «Новости», «Московский комсомолец» и их отдельные проекты.

«За время простоя эти ресурсы потеряли более миллиона потенциальных потребителей пропаганды», – заявили в Минцифры.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».