В Гродно вводят экспериментальный «комендантский час» для байкеров 29.08.2022, 15:25

Ранее такое новшество появилось в Минске.

В Гродно запрещается ночная езда на мотоциклах по центру города — пока в качестве эксперимента, сообщает телеканал «Гродно Плюс». Ранее такое новшество появилось в Минске.

Гродненская ГАИ проводит эксперимент: мотоциклистам запрещено кататься на байках по центральным улицам с 22.00 до 6.00. Автоинспекция будет отслеживать ситуацию, а по итогам эксперимента, возможно, введет дополнительные постоянные зоны ограничения в ночное время.

Как долго продлится эксперимент, не сообщается.

Напомним, в начале августа в Минске также ввели ограничения на передвижение мотоциклов в ночное время на проспекте Независимости на участке от площади Победы до улицы Свердлова. Сначала запрет на езду для байкеров действовал с 21.00 до 06.00, потом его начало сдвинули на час позже.

В ГАИ объяснили, что цель нововведения — снизить шум в вечернее время, когда движение транспорта и пешеходов на магистрали высокое, а также в ночное, когда люди отдыхают.

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