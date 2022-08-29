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Биткоин и Ethereum обновили июльский минимум

  • 29.08.2022, 15:24
Биткоин и Ethereum обновили июльский минимум

Аналитики считают, что это хорошо.

Самая дорогая криптовалюта в мире биткоин продолжает обесцениваться после того, как 15 августа не смогла закрепиться выше отметки в $25 тыс.

В ночь на 29 августа Bitcoin откатился до $19 500 – до минимума с середины июля 2022. По состоянию на сейчас первая криптовалюта торгуется на уровне в $19,8 тыс., за прошедшие сутки она подешевела на 1%, передает УНИАН.

В свою очередь, Ethereum, второй самый дорогой криптоактив, упал за сутки на 2,5% до $1431. В понедельник, 29 августа, «эфир» немного сократил потери и отскочил до $1448.

Среди десяти криптовалют с самой большой рыночной капитализацией, помимо биткоина и эфира, больше всего «просела» Solana, которая потеряла 3,5%; XRP Ripple – 3,6%, BNB – 2,2% и Dogecoin – 3,2%.

Стоит отметить, что биткоин по-прежнему стоят лишь 70% от своих рекордных ноябрьских 2021 года максимумов. Тогда стоимость актива достигала $69 тыс., после чего начала стремительно снижаться.

В свою очередь некоторые эксперты утверждают, что текущая ситуация на рынке открывает возможности для покупки криптовалюты. Например, Марк Ньютон, технический стратег Fundstrat, заявил, что последние снижения являются отрицательным в краткосрочной перспективе, но указывает на возможность покупки в начале сентября, «поскольку циклы остаются бычьими и предполагают более высокие цены».

Также не стоит забывать про скорую смену алгоритма Ethereum: 15 сентября блокчейн перейдет на модель Proof-of-Stake, отказавшись от майнинга. Ожидается, что этот шаг сделает сеть более быстрой и энергоэффективной.

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