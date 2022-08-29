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Почетных консулов Беларуси в Швейцарии и Лихтенштейне призывают к отставке

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  • 29.08.2022, 15:33
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Почетных консулов Беларуси в Швейцарии и Лихтенштейне призывают к отставке

Они должны решить, видят они себя демократами или соратниками диктатора.

12 европейских общественных организаций призывают почетных консулов Беларуси в Швейцарии и Лихтенштейне подать в отставку. Об этом пишет правозащитный центр «Весна».

С инициативой выступила немецко-швейцарская правозащитная организация Libereco — Partnership for Human Rights. Она создала открытое письмо к почетным консулам Беларуси в Швейцарии и Лихтенштейне Германну Александру Бейелеру (Hermann Alexander Beyeler), Андрею Нажескину (Andrey Nazheskin) и Тимоти фон Ландскрону (Timothy von Landskron).

«Тот факт, что три господина продолжают служить преступной диктатуре, вопиющий. Несмотря на все преступления, они продолжают держаться за свой пост, что я решительно осуждаю. У трех почетных консулов на руках кровь пыточного лукашенковского режима», — говорит президент Libereco Switzerland Ларс Бюнгер.

По его мнению, почетные консулы должны решить, видят они себя демократами или соратниками жестокого диктатора.

Кстати, в Германии, по данным Libereco, за последние месяцы в отставку подали два из четырех почетных консулов. Правозащитники просили их сделать это еще после выборов 2020 года.

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