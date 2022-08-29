Белорусский бизнес избавляется от зарубежных активов 29.08.2022, 15:43

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Санкции в действии.

В июле, как выяснил Office Life, основанный Николаем Воробьем альтернативный нефтетрейдер «Новая нефтяная компания» продал свое смоленское подразделение россиянину. А еще раньше семья Олексиных избавилась от активов в Латвии.

Компания «ННК Восток», которая должна была помогать «Новой нефтяной компании» продавать нефтепродукты через российские порты, теперь принадлежит гражданину РФ Борису Козко.

Как следует из местных регистров, Борис Козко стал ее 100%-ным владельцем с конца июля. До этого он «засветился» в бизнесе лишь однажды — до 2019 года руководил в Армавире созданной им же рекламной фирмой «Инвест-Спорт» (в настоящий момент ликвидирована).

«ННК Восток», в свою очередь, открыта в конце 2020 года в Смоленске «Новой нефтяной компанией» для реализации белорусских нефтепродуктов на экспорт. По итогам прошлого года ее выручка составила свыше $40,7млн. В августе прошлого года «ННК Восток» вместе с материнской компанией включена в санкционный список США.

Также, как выяснил Office Life, семья Олексиных больше не является совладельцем даугавпилсских компаний Mamas D и Latgales Alus D.

Глава семьи Алексей Олексин вошел в капитал этих предприятий вместе с Юрием Чижом в 2008 году. Mamas D выпускала биотопливо, часть из которого реализовывалась в ЕС. В 2011–2012 годах компания являлась крупнейшим бизнесом Даугавпилса. На Latgales Alus D партнеры заново запустили производство пива.

В начале 2010-х в результате раздела бизнеса этот актив отошел к Алексею Олексину, который переписал свои доли на супругу Инну и сына Дмитрия. На двоих им принадлежало около 75% в каждой компании. Остальные доли числились за латвийским нефтетрейдером Александром Граховскасом. Партнеры перепрофилировали Mamas D на выпуск химических продуктов и солода, Latgales Alus D сделали крупным региональным производителем пива, продукция которого экспортировалось в Беларусь.

Летом прошлого года на фоне санкций, введенных США в отношении отца и его компаний, Дмитрий Олексин стал единоличным владельцем долей семьи. Но, как оказалось, позже вышел из них.

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