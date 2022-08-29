На Харьковщине уничтожена российская САУ «Мста-С» с боекомплектом 5 29.08.2022, 15:50

2,800

Момент филигранного удара украинской артиллерии попал на видео.

Силы обороны уничтожили российскую САУ «Мста-С» на севере Харьковской области.

Об этом сообщило Восточное оперативно-территориальное объединение НГУ в Facebook.

По словам военных, российскую артустановку обнаружили нацгвардейцы вместе с бойцами ССО, после чего передали координаты артиллеристам ВСУ. После точного и филигранного удара украинской артиллерии вражеская САУ была уничтожена.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».