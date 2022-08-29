На Харьковщине уничтожена российская САУ «Мста-С» с боекомплектом

На Харьковщине уничтожена российская САУ «Мста-С» с боекомплектом5
- 29.08.2022, 15:50
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Момент филигранного удара украинской артиллерии попал на видео.
Силы обороны уничтожили российскую САУ «Мста-С» на севере Харьковской области.
Об этом сообщило Восточное оперативно-территориальное объединение НГУ в Facebook.
По словам военных, российскую артустановку обнаружили нацгвардейцы вместе с бойцами ССО, после чего передали координаты артиллеристам ВСУ. После точного и филигранного удара украинской артиллерии вражеская САУ была уничтожена.