«Рад, что Шойгу уже не участвует в управлении военных действий»9
- 29.08.2022, 16:06
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Российский пропагандист в панике из-за контрнаступления ВСУ.
Украинские военнослужащие начали контрнаступление на юге Украины. Из-за этого оккупанты начали серьезно паниковать. Российский пропагандист Анатолий Дремов, который воюет против Украины, подтвердил, что оккупанты могут скоро потерять контроль над Херсоном. Об этом он заявил в своем Telegram-канале, пишет «Главред».
Он также разнылся из-за того, что украинские защитники лупят по оккупантам из всего оружия, из которого могут.
«Время играет не в нашу пользу, нужно кардинально менять стратегию. Есть большой риск потерять Херсон», — написал Дремов.
Он подтвердил, что у оккупантов огромные потери. При этом российская армия теряет как личный состав, так и военную технику.
«Есть много потерь среди наших. Рад, что Шойгу уже не участвует в управлении военных действий. Это первый шаг к переменам на фронте. Ждем следующих шагов», — добавил Дремов.