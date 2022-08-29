Ученые выяснили, как спирт помогает растениям пережить засуху 6 29.08.2022, 16:17

Исследование поможет повысить урожайность даже при ограниченном количестве воды.

Сенсационное сообщение появилось в журнале Plant and Cell Physiology. Японские ученые утверждают, что добавление этанола в почву позволяет растениям обходиться без воды в течение двух недель.

Они проверили эксперимент, логика которого довольно простая. Зная, что, когда растениям не хватает воды, они сами вырабатывают этанол, ученые решили ввести его в почву искусственно. Ученые в течение двух недель выращивали растения при нормальном поливе. Затем почву рядом с ними обрабатывали этиловым спиртом в течение трех дней, после чего растения переставали поливать. Около 75 процентов проспиртованных растений пшеницы и риса выжили после повторного полива через две недели, а вот в контрольной группе выжило менее пяти процентов необработанных растений.

Ботаники выяснили и механизм этого явления. Оказалось, что растения, лишенные воды, закрыли свои устьица вскоре после обработки этанолом. Именно это позволило им сохранять в листьях больше воды, чем необработанным растениям. Поскольку этанол безопасен, дешев и широко доступен, работа ученых предлагает дешевый и простой способ повышения урожайности даже при ограниченном количестве воды.

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