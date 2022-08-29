Павел Климкин: Российские элиты пытаются уговорить Запад пойти на переговоры 1 29.08.2022, 16:29

Павел Климкин

Проигрыш в войне против Украины будет означать распад РФ.

Российские элиты пытаются убедить Запад пойти на переговоры, поскольку понимают, что война против Украины уже проиграна.

Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины, дипломат Павел Климкин в эфире телеканала «Эспрессо».

«На Западе должны понять, что не нужно заключать с Россией очередной компромисс ради компромисса. К тому же очередной компромисс может стать разрушительным для самого Запада. Поэтому интервью Медведева на Западе уже не воспринимаются серьезно. Медведева попросили и это, мы это понимаем, еще раз озвучить, что они готовы к переговорам. И они очень хотят эти переговоры вести. Российские элиты выходят на Запад через различные тайные каналы, чтобы договориться о переговорах. Поскольку поняли, что эта война проиграна», - пояснил Климкин.

По его словам, война против Украины станет для РФ роковой в любом случае.

«Проигрыш в войне против Украины будет означать распад Российской Федерации. Теоретически и выигрыш в этой войне означал бы распад России. Поскольку захватив больше территорий, Россия получила бы еще большее сопротивление украинцев. Поэтому российский режим понял, что любой исход войны для них будет негативным», - подчеркнул дипломат.

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