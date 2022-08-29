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NASA перенесло запуск исторической миссии на Луну

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  • 29.08.2022, 16:36
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NASA перенесло запуск исторической миссии на Луну
Фото: Getty Images

Старт ракеты отложен из-за утечки жидкого водорода при заправке.

Американская ракета-носитель SLS с космическим кораблем «Орион» не смогла стартовать 29 августа с космодрома во Флориде из-за утечки жидкого водорода при заправке. Корабль в беспилотном режиме должен отправиться к Луне и пробыть на ее орбите несколько недель, а через 42 дня — вернуться на Землю и приводниться в Тихом океане недалеко от Калифорнии.

Запуск 29 августа отменили, ближайшее окно для новой попытки отправить ракету в космос — 2 сентября, сообщили в прямом эфире со стартовой площадки.

«Артемида-1» — это тестовая миссия. Если все пройдет хорошо, то в 2024 году NASA планирует миссию «Артемида-2», в рамках которой четыре астронавта облетят Луну. А в миссии «Артемида-3» в 2025 году планируется высадка астронавтов на поверхность естественного спутника Земли.

В рамках программы «Артемида» американских астронавтов планируется отправить на Луну для строительства окололунной станции и подготовки условий для возможной колонизации спутника Земли в будущем.

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