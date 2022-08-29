Сложно, но небезнадежно: какие посольства выдают белорусам шенген-визы 29.08.2022, 16:44

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И сколько это стоит.

По мнению сотрудника турфирмы, отчасти люди сами создали ажиотаж. Ведь если в феврале-марте это было объяснимо паникой на фоне происходящего в Украине, то сейчас появилась отдельная категория желающих «чтобы была». Хотя, конечно, много и тех, кому разрешительный штамп действительно нужен для работы, учебы или переезда.

«В начале лета были прогнозы, что к сентябрю спрос упадет, но этого пока не случилось, сроки растянулись, запись идет на несколько месяцев вперед, но люди согласны даже на это. Ситуация сложная, но не безнадежная. Визу сделать можно, вопрос срочности и денег», – пояснила порталу tochka.by специалист.

Где получить шенген визу и сколько это стоит

Журналист попросил сотрудницу турфирмы рассказать, какие посольства с большей вероятностью дадут шенген, особенно долгосрочный.

Судя по всему, самой открытой в этом смысле остается Италия. Правда, места, которые предлагаются в общем доступе на сайте, разобрали уже до конца 2022 года.

Через агентства можно записаться на октябрь-ноябрь, стоимость только за услуги – от 150 евро в эквиваленте, еще 200-300 рублей придется заплатить визовому центру. Но в отличие от других дипмиссий, тут можно запрашивать визу на срок до двух лет. Впрочем, сейчас вообще никто не дает никаких гарантий, случаи отказов бывают и в посольстве Италии.

С июля принимать документы начали в диппредставительстве Германии. Но записаться на прием здесь также проблематично, да и одобряют штампы гораздо реже. Похожая ситуация с посольством Австрии.

Словакия однозначно ставит только однократные визы и строго требует забронированный и оплаченный отель.

Для поездки в Грецию документы нужно подавать в Минске. Но их везут в Санкт-Петербург, поэтому время ожидания растянулось до трех недель, а выдача виз становится лотереей: ставят рандомно и нет никаких закономерностей в отказах. Очень много «однократок», и в последнее время греческие дипломаты дважды приостанавливали работу, но потом возобновляли.

В отношении Дании сами сотрудники визового центра говорят, что белорусы в основном получают отказы. Визы в Венгрию ставят хорошо, если подавать под турпоездку, но цены «просто космос» – от 400 евро. Впрочем, все рекорды в ценовом показатели бьет Франция: агентства предлагают сделать визу за 600-800 евро.

Испания через Москву стала дальше

Белорусы по-прежнему могут подаваться на шенген в испанское посольство в Москве. Но, по словам специалиста, возникает много нюансов.

Возвращаться в Беларусь в ожидании придется без паспорта, и были случаи, когда российские пограничники не выпускали белорусов. Дополнительным препятствием стал измененный сайт регистрации: записаться можно только с российского IP и номера телефона, поэтому шансы на испанскую визу через Москву заметно снизились. К тому же риск отказа тоже присутствует.

Польская альтернатива шенгену

По оценкам эксперта, наибольшей популярностью, конечно, пользуется Польша и чаще национальные польские визы «тип Д». По проекту «бизнес харбор» она выдается айтишникам-релокантам, которые могут подаваться семьями.

Также Польша по-прежнему выдает гуманитарные визы. Но, по словам собеседницы, не все понимают их реальное назначение. Многие открывают, даже если им ничего не угрожает в Беларуси и они не собираются уезжать. Было много случаев, когда сотрудников госорганизаций «просили написать» заявление по собственному желанию после открытия гуманитарной визы.

«Есть коллеги-«визовики», которые убеждают, что открытие гуманитарной визы ни на что не влияет и не может навредить, если человек не планирует навсегда уезжать из страны. И предлагают ее сделать при любой возможности, как альтернативу шенгену. Я с этим абсолютно не согласна», – отметила сотрудница турфирмы.

Также она обратила внимание, что август-сентябрь – сезон студенческих виз для учебы в Польше. Для записи на сайте сделали отдельную категорию, и это немного упрощает ситуацию. В доступе и рабочая виза для тех, кто планирует уехать на заработки в Польшу. И традиционно национальную визу можно получить по карте поляка

По словам эксперта, когда выслали часть дипломатов, количество мест на прием соответственно сократилось, но желающих меньше не стало, поэтому закономерно процесс растянулся во времени. Регистрация на польскую визу сейчас обойдется в 400-800 рублей.

Примечательно, что в августе было много отказов в Минске по трем видам польских национальных виз: рабочие, гуманитарные и даже «айтишные». Но в туристической среде говорят, что консул был в отпуске и его заменял другой. Отказы шли в основном из-за «сомнения в соответствии цели поездки».

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