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Невзоров: Русские снесут одурачивший их режим со средневековой свирепостью

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  • 29.08.2022, 17:00
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Невзоров: Русские снесут одурачивший их режим со средневековой свирепостью
Александр Невзоров

Это неизбежно, элементарно и очевидно.

— Пусть нагнетают патриотическое исступление, пусть победобесничают до полного безумия, пусть истерят о своём величии и лепят всюду свое «зю», — считает известный публицист Александр Невзоров.

Это замечательно, что сейчас они обожествляют Путина и всю страсть своих сердец вбухивают в войну. Великолепно и то, что они фанатично веруют в свою «мощь» и возможность «диктовать континентам».

Чем неистовее будет вера россиян в величие своего фюрера и войну — тем горше будет похмелье.

Когда раскроется обман — тем сильнее будет всесметающая ярость и жажда мести тем, кто плел про «великую армию», «аналоговнет» и «мыещененачинали».

Революционный потенциал русских, в реальности, колоссален и смертоносен. Сообразив, что одурачены, русские снесут одурачивший их режим с такой средневековой свирепостью, что заодно, наконец, похоронят и свою страну.

Все это неизбежно, элементарно и очевидно.

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