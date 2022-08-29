Стали известны туристические предпочтения белорусов 29.08.2022, 17:33

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Результаты соцопроса НАН.

Близится к завершению горячий отпускной сезон. В Институте социологии Национальной академии наук Беларуси рассказали о туристических предпочтениях белорусов, пишет rgazeta.by.

Елена Шкурова, заведующая центром оперативных исследований Института социологии НАН Беларуси: «Опрос проводился методом телефонного интервью. Во всех типах населенных пунктах страны, городе Минске, сельских населенных пунктах. Объем составил 1000 респондентов. Мы можем сказать, что более 75% белорусов считают туризм и отдых важной частью в повседневной жизни. Предпочитают его разнообразные формы. Делают это с семьей. И делают это достаточно активно. Больше половины опрошенных указали, что путешествуют раз в год и чаще».

Большинство считает путешествия важной частью жизни. Респондентам предложено было выбрать несколько предпочтительных вариантов. Больше 60% проводят отдых на природе, включая кемпинг, более 37% любят рыбалку и пляжный отдых. Чуть больше четверти опрошенных отметили для себя посещение выставок, музеев и исторических памятников, как и активный отдых и спорт. Почти 70% респондентов занимаются организацией досуга самостоятельно. И абсолютное большинство рассматривает нашу страну как потенциальное место для своего отдыха.

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