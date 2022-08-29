В Балтийском море вспыхнул пожар на лайнере

В Балтийском море вспыхнул пожар на лайнере5
- 29.08.2022, 17:41
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В этот момент на борту находилось около 300 пассажиров.
Вблизи необитаемого шведского острова Гоцка-Санден в Балтийском море вспыхнул пожар на пассажирском теплоходе Stena Scandica. Об этом сообщает gordonua.com со ссылкой на издание EuroWeekly News.
В момент пожара на борту лайнера находилось около 300 пассажиров.По словам пресс-секретаря морской администрации Швеции Лизы Мьернинг, пожар удалось локализовать.
Пресс-секретарь Stena Line Штефан Эльфстрем сообщил, что тушение пожара продолжается, информации о пострадавших не проступало.
По информации телеканала телеканал SVT, пожар произошел в рефрижераторном контейнере на автомобильной палубе.
Пользователь Facebook Liga Tadziks опубликовала видео с лайнера.