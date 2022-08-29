«На россиян не оформляем»: почему автосалоны продают машины только белорусам? 2 29.08.2022, 17:47

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Как оказалось, на это есть определенные причины.

Трудности у россиян с покупками автомобилей в белорусских салонах начали возникать не сегодня – история длится с прошлого года. Как сообщалось, это стало происходить на фоне нехватки авто в России, а также наценок от продавцов. Мол, навязывают российские дилеры ненужные опции, за счет чего стоимость авто там только растет. Вот и поехали жители РФ за машинами в Беларусь.

Еще и санкции сделали свое дело. Многие западные автоконцерны остановили сборку своих авто в РФ, соответственно, спрос вырос еще больше.

Но вот незадача: большинство автосалонов в Беларуси до сих пор не продают новые авто россиянам. Говорят, такое внутреннее распоряжение, чтобы не вывезли все оставшиеся машины из страны.

Портал Tochka.by попытался более детально разобраться в этом вопросе и заодно выяснил, как запрет на продажу авто россиянам многие салоны умудряются обходить.

Сэкономить $10 000 на машине

Жительница Москвы поделилась своей историей о приобретении авто в Беларуси.

«Российские салоны обнаглевшие: если сравнивать стоимость одинаковых марок авто в одинаковой комплектации в Беларуси и России – разница получается колоссальная, до 50% доходит. И стоимость самой машины у нас выше, и навязывают всякие услуги. Вот и подумала купить машину в Минске. Цены радуют, границы фактически нет», – рассказала Ирина.

Действительно, большинство авто, что новых, что б/у, гораздо дешевле в Беларуси, нежели в России. На многих моделях в республике можно сэкономить порядка 10 тысяч долларов, а то и больше.

«Россиянам не продаем»

Кроме того, проводить растаможку купленного в Беларуси автомобиля в России не нужно. Требуется оплатить только утилизационный сбор.

«Конечно, для россиян такой вариант выгоден. Но оказалось, что не все так просто. Позвонила в салон Geely в Минске. А мне говорят: «Россиянам не продадим. Такое распоряжение»», – возмущается собеседница.

При этом россиянке предложили вариант обхода данной проблемы – оформить покупку на гражданина Беларуси.

«Машину оформляют на белорусский паспорт, в тот же день ставим на учет в ГАИ, сразу же снимаем по договору «купли-продажи». То есть переоформляем на меня. Получается, что авто не новое уже, а б/у. И я спокойно могу на этой машине ехать в Россию, ставить ее там на учет», – уточняет подробности покупки легковушки в Беларуси москвичка Ирина.

Проблема действительно есть

Журналисты позвонили в несколько салонов, чтобы убедиться, есть ли такая проблема с покупкой авто. В автоцентре Geely на Тимирязева эту информацию подтвердили.

«Да, действительно, есть такой запрет. Это даже не запрет. Дело в том, что с нашими документами вы не поставите на учет в России транспортное средство, документы отличаются. К сожалению, многие звонят из России и спрашивают, как купить авто в Минске. На что ответ один: если есть кто-то из знакомых или близких, живущих в Беларуси, то купить можно», – ответила оператор колл-центра Geely.

«Все справки сделаете за день»

Далее собеседница описала примерно такой же принцип действий с покупкой и оформлением документов на авто из салона, как рассказала Ирина.

«Мы продавали так авто россиянам не раз, это не какое-то нарушение закона, имеется такая возможность. Главное, чтобы человек из Беларуси был готов оформить технику на себя. Все делается буквально за один день. На белорусский паспорт оформляется машина. Оплату лучше всего проводить наличными в белорусских рублях», – уточнила сотрудница автоцентра.

В дилерском центре самого народного автомобиля Volkswagen также сообщили, что есть нюансы с продажей авто россиянам.

«У нас и машин мало осталось новых, к тому же с регистрацией авто, купленного в Беларуси, у россиян могут возникнуть трудности. Но все зависит от региона, где-то ставят на учет купленные в Беларуси авто, где-то – не ставят. Лучше перестраховаться и оформить технику на белоруса, но это уже смотрите сами, мы вас ни к чему не призываем», – уточнили в дилерском центре.

Mazda работает с россиянами

А вот дилер Mazda в Минске продает авто россиянам. Правда, там новых машин в салоне вовсе нет. Можно купить авто с пробегом.

«У нас уже давно не осуществляются поставки новых машин. И в этом году новых поставок тоже, скорее всего, не будет. Но есть несколько хороших вариантов авто с пробегом. Оформить такую технику на россиян можно без проблем, никаких договоров на белорусских граждан подписывать не потребуется», – рассказали в дилерском центре Mazda на Боровой.

Законность сделки

Москвичка Ирина говорит, что нашла в Беларуси знакомого, который был готов помочь ей с покупкой нового авто Geely.

«Он изначально выразил готовность заключить на себя договор. Но после отказался, побоялся проверки налоговой. Мол, в конце года спросят, откуда были деньги на новый автомобиль», – рассказала она.

Действительно ли налоговая может придраться к такой покупке? Корреспондент портала позвонил под видом физического лица на горячую линию Министерства по налогам и сборам. И вот что ему ответили на данный вопрос:

«Новый автомобиль – покупка дорогостоящая. И, конечно, проверять ее сотрудники налоговой будут. С одной стороны, вы имеете законное право раз в год совершать сделку купли-продажи авто, такая покупка не будет облагаться налогом. Но если две сделки в году – то за вторую придется уплатить налог. Кроме того, вопросы могут возникнуть и после первой покупки машины. Но только в том случае, если ваши доходы и расходы не позволяют приобрести новое авто», – уточнила представитель налоговой службы.

«А что, если я копил на машину долгое время, разве я не могу собрать деньги за много лет и приобрести транспортное средство?» – был задан вопрос.

«Можете, конечно. Но опять же, если у налогового сотрудника возникнут подозрения насчет того, а действительно ли вы копили деньги, то тогда придется подтверждать документами свои доходы за последние несколько лет, брать справки с предыдущих мест работы, другие документы», – ответили там.

Налог на долги

«Ну, а если мне знакомые одолжат средства?» – уточнили у сотрудника налоговой инспекции.

«Знакомые могут вам одолжить средства. Но у нас в стране есть налог на долги. Не облагаются налогом средства, которые вы одалживаете у родителей, брата или сестры, а также кредитные деньги, полученные в финансовых организациях на территории Беларуси. А потому если это просто ваши знакомые, то тогда потребуется уплата налога за одолженные средства. Кроме того, если деньги одалживают родители – их доходы и расходы за последние годы также могут проверить, если там все хорошо – вопросы будут сняты», – пояснили в налоговой.

От идеи не отказалась

Москвичка Ирина от идеи покупки авто в Беларуси все равно не отказалась. Она рассказывает, что посредника-белоруса ей посоветовали в одном автосалоне, где она и планирует в ближайшее время купить машину.

«Он попросил одну тысячу долларов за услугу, я согласилась. В любом случае, это будет выгодно для меня при всех нюансах оформления. Да, есть какой-то минимальный риск. Но все же лучше так, чем переплачивать 10 тысяч долларов за такое же авто у себя в Москве», – подытожила Ирина.

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