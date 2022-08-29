Названы пять жирных продуктов, которые помогут похудеть и спасут от переедания 1 29.08.2022, 17:55

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Они дарят долгое чувство сытости и помогают оставаться в отличной форме.

Жиры — важнейший источник энергии для организма, наряду с белками и углеводами. Именно они участвуют в строительстве клеток и выработке гормонов, а также помогают усваиваться другим полезным для организма веществам.

Существуют жиры «хорошие» и «плохие». Первые, ненасыщенные, содержатся в цельных непереработанных продуктах, они благоприятно влияют на гормоны аппетита, дарят долгое чувство сытости и помогают построить красивое, здоровое тело. Вторые, рафинированные, переработанные и опасные для нашего здоровья.

Многие люди стараются исключать из своего рациона все богатые жирами продукты, чтобы сберечь точеную фигуру и не набрать пару лишних кило, и это неправильный подход.

В своем новом обзоре Food.inmyroom рассказывает о 5 полезных жирных продуктах, которые помогут вам контролировать свой вес и всегда быть в отличной форме.

Авокадо

Авокадо — уникальный плод с высоким содержанием «хороших», полиненасыщенных жиров. Примерно на 80% авокадо состоит из полезнейших для нашего здоровья жирных кислот. Это незаменимый для нашего здоровья фрукт, в котором жиров даже больше, чем углеводов!

Обязательно включайте авокадо в свой рацион: он снижает уровень вредного и повышает уровень полезного холестерина, содержит много калия, богат витаминами К и В и клетчаткой.

Орехи

Орехи, особенно грецкие и миндальные, отлично справляются даже с самым сильным голодом и надолго усмиряют аппетит. Это, пожалуй, самый лучший перекус, который можно везде носить с собой, и с его помощью легко отказаться от вредной еды, какой бы соблазнительной она ни казалось.

Неоднократно было доказано, что люди, включившие орехи в свой постоянный рацион, менее подвержены ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям и диабету.

Лосось

Жирная морская рыба, а именно тунец, скумбрия и особенно лосось, являются лидерами среди продуктов с высоким содержанием полиненасыщенных жиров.

В частности, лосось богат омега-3 жирными кислотами — веществом, уменьшающим воспаления и способствующим борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Эта рыба очень полезна для пищеварения, а к тому же благоприятно воздействует на состояние наших волос, кожи и ногтей.

Растительные масла

Несмотря на то что оливковое масло, главный продукт средиземноморской диеты, считается самым полезным из растительных масел, пренебрегать другими видами просто неразумно: все они содержат полезные жиры, мощные антиоксиданты, витамины Е и К.

Вещества, содержащиеся в растительных маслах, укрепляют стенки сосудов и снижают уровень вредного холестерина в крови. Наш фаворит — кокосовое масло, богатейший источник полезных жиров и ускоритель метаболизма, который отлично контролирует тягу к сладкому и подходит для приготовлений массы блюд.

Яйца

Яйца в первую очередь ценятся за высокое содержание белка: в одном курином яйце содержится примерно 5 граммов протеина высокого качества. Но мы советуем есть яйца хотя бы несколько раз в неделю еще и потому, что это еще один продукт, буквально переполненный полезными жирами.

Яйца богаты незаменимыми аминокислотами, витаминами, токоферолом и фолиевой кислотой. Они являются источником «хорошего» холестерина и помогают понизить уровень «плохого». Кроме того, куриные яйца — очень доступный и питательный продукт, который просто готовить: именно из них получаются самые лучшие полезные завтраки.

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