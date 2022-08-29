Путин боится и нервничает 29.08.2022, 18:07

Идет зачистка высшего руководства России.

Отстранение министра обороны РФ Сергея Шойгу от руководства войной в Украине не пойдет на пользу оккупантам. Путин пошел на такой шаг не из-за провалов так называемой «спецоперации», а сугубо по политическим мотивам, поскольку он боится влияния Шойгу в силовых структурах.

Об этом «Апострофу» заявил военный эксперт Александр Кривоносов.

- Как военный человек, скажу, что ничего хорошего из этого нет. Тем более, Шойгу много лет возглавляет это министерство. Но здесь дело другое, это больше политическое дело. Сейчас идет зачистка высшего руководства России. Здесь есть несколько причин. Первая – говорят о том, что сегодня Шойгу может возглавить антипутинское направление. К нему более склонны другие силовики. Это путина настораживает, пугает. Поэтому в первую очередь это – причина, -– пояснил Кривоносов.

По словам эксперта, у него была возможность общаться с Шойгу. Это опытный человек со своей точкой зрения, а сегодня такие люди в окружении Путина не нужны, потому что за Шойгу есть определенная сила. Кроме того, между Путиным и его властью возник определенный раскол, и этому есть несколько причин.

- Все очень и сложно, и просто. В первую очередь это потому, что гибнут военные. Не Путин, не его гражданское окружение, а военные. Бесспорно, при таких потерях можно было сразу понять, что рано или поздно это сопротивление будет среди военных. Во-вторых, достаточно властное руководство, когда генералы отстранены, а руководится все Путиным. Это никогда военного человека не удовлетворяло, поэтому рано или поздно сопротивление генералитета должно было быть. Оно наступило. Это сегодня Путина настораживает, бесит, и поэтому ему нужно от него избавиться. Мы видели за последние месяцы, сколько российских генералов были лишены своих должностей, а некоторые были лишены жизни, хотя и было сказано, что они самостоятельно ушли из жизни. Теперь очередь дошла и до Шойгу. Я думаю, будет еще и продолжение, – подчеркнул он. Кривоносов.

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