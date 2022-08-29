На «Гродно Азот» уже четыре дня не могут запустить несколько цехов 2 29.08.2022, 18:15

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На предприятии слышен резкий запах аммиака.

Цех аммиака на предприятии «Гродно-Азот» уже четыре дня не могут запустить. Как сайту Charter97.org сообщили работники завода, причины - это поломка компрессора и заполненность склада жидкого аммиака выше регламентного значения. Вместе с ним не смог так же пуститься и зависимый от него цех «Карбамида».

- Все четыре дня факел горел на все деньги, так как любая пусковая или остановочная операция предполагает сожжение природного газа для разогрева. Сегодня днем на предприятии был резкий запах аммиака, который указывает на превышение предельно допустимой концентрации (ПДК), - сообщают работники завода.

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