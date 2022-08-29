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В Багдаде протестующие захватили здание правительства

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  • 29.08.2022, 18:25
В Багдаде протестующие захватили здание правительства

Правительство Ирака остановило работу.

Сторонники влиятельного в Ираке шиитского священнослужителя Муктада ас-Садра захватили здание правительства в центре Багдада. Об этом сообщает агентство Reuters (перевод — liga.net).

Армия Ирака объявила комендантский час с 15:30 по местному времени в понедельник и призвала протестующих покинуть укрепленную Зеленую зону в центре Багдада, чтобы избежать столкновений. И.о. премьер-министра заявил, что останавливает работу правительства до нормализации ситуации.

Штурм здания произошел после того, как Садр публично объявил, что уходит из политики из-за невозможности сформировать новое правительство.

Политическая сила Садра набрала наибольшее количество голосов на прошлогодних парламентских выборах.

В июне 2022 года, Садр отозвал всех своих законодателей из парламента после того, как ему не удалось сформировать правительство, исключающее его соперников, в основном поддерживаемые Ираном шиитские партии.

Садр настаивает на досрочных выборах и роспуске парламента. Он заявляет, что ни один политик, находившийся у власти после вторжения США в Ирак в 2003 году, не может занимать этот пост.

По мнению агентства, причиной политического противостояния в Ираке является внутриполитическая борьба за нефтяные ресурсы страны. Ирак – второй крупнейший производитель нефти в ОПЕК.

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