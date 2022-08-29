Политзаключенный из Витебска Андрей Тимофеенко вышел на свободу 29.08.2022, 18:33

Он полностью отбыл присужденный срок.

Политзаключенный Андрей Тимофеенко полностью отбыл 2-летний срок заключения и вышел на свободу, передает «Белсат».

Андрей Тимофеенко был осужден на 2 года колонии общего режима за якобы насилие в отношении должностного лица (ст. 366 УК) во время протестного «Марша единства» в Витебске, который состоялся 6 сентября 2020 года. Тимофеенко задержали через три недели. Обвинительное решение вынесла в декабре в суде Октябрьского района Витебска судья Снежана Киндеева.

Прокуратура посчитала, что своими действиями Тимофеенко нанес «существенный вред государственным интересам в виде подрыва авторитета и чести правоохранительных органов…»

Двухлетний срок Андрей Тимофеенко отбывал в исправительной колонии № 22 («Волчьи норы»). Он полностью отбыл присужденный срок и 21 августа вышел на свободу.

Чуть ранее, 18 августа, был освобожден еще один политзаключенный из Витебска Вячеслав Ломоносов, отсидевший 2 года за то, что якобы избил оператора БТ. Он также отбывал срок в «Волчьих норах».

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