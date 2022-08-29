«В лизинг продали машину с гвоздями в тормозных трубках» 4 29.08.2022, 18:54

3,560

Белорус попал в весьма неоднозначную ситуацию, когда решился на покупку автомобиля в лизинг.

Авто Дмитрий приобрел, документы оформил, но первое же посещение СТО стало для него громом среди ясного неба, пишет abw.by.

«До вас с машиной все было в порядке»

Читатель вспоминает, что нужную машину нашел в одном из автохаусов, где ему предложили оформить сделку через лизинг. Мол, есть надежный партнер в этой сфере. «Почему бы и нет?» – подумал Дмитрий. Сразу всю сумму платить не нужно, а остаток наличных можно отдать за работы по кузову, потому что Kia Carens 2001 г.в. как раз требовал таких вложений. Сотрудники комиссионки, по словам Дмитрия, уверяли, что машина «на полном ходу», подвеска в полном порядке, двигатель «живой», с электрикой вопросов нет и прочее».

Домой ему было ехать далеко, и поначалу техническое состояние авто не давало поводов для сомнений. Однако ему не понравилось, как ведут себя тормоза, поэтому вскоре он обратился на СТО:

- Звонок от специалистов автосервиса не заставил себя ждать: как вы вообще до нас доехали? Я был ошарашен, поскольку и в автохаусе, и в лизинговой компании меня заверили, что с автомобилем полный порядок, хоть сейчас на техосмотр можно, – рассказывает Дмитрий.

Старший смены на СТО сказал, что на машине в принципе нельзя ездить, в заказе-наряде сделали соответствую отметку. Как оказалось, в тормозные трубки заднего контура после ABS были установлены гвозди в качестве заглушек, поэтому тормозная жидкость не воздействовала на задние суппорты.

- Скорее всего, по словам специалиста, это было сделано для того, чтобы не менять магистральные тормозные трубки, которые текут, – объясняет белорус.

- Получается, что или предыдущий владелец, или сотрудники автохауса очень креативно подошли к ремонту тормозной системы автомобиля. Они решили ничего не ремонтировать, а просто заглушить задние тормоза. Чем они думали, сложно сказать, но факт остается фактом: о жизни и здоровье последующего владельца никто не задумывался.

Помимо прочего, требовалась замена задних тормозных дисков с колодками, магистральных трубок, само собой разумеется, а также нужно было ремонтировать суппорты и еще по мелочам.

- Расходы на ремонт оказались весьма значительными, я на это не рассчитывал при покупке. Позвонил в лизинговую, спросил: как же так, ведь уверяли меня, что все нормально с машиной? Там сказали звонить в автохаус, в котором машина приобреталась. Автохаус ответил, что «до вас с машиной все было в порядке, разбирайтесь сами». Отправили на три буквы, короче говоря. Что мне в этой ситуации делать?

«Это не мы» не сработает

Фактически автомобиль приобретался у лизинговой компании, которая выкупила машину в автохаусе и передала по договору финансовой аренды (лизинга) Дмитрию. При этом автохаус обязан был предоставить лизинговой компании комплект документов, среди которых должен был быть акт технического осмотра автомобиля, как того требуют правила комиссионной торговли. Поэтому первое, что Дмитрию нужно сделать, – обратиться в лизинговую и получить такой документ, чтобы узнать, какое состояние авто было указано перед сделкой. Это важно, поскольку даже «бэушный» автомобиль можно по закону вернуть автохаусу, если он не того качества, которое оговаривалось изначально.

Как следует из Гражданского кодекса (ГК), продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует договору купли-продажи, а если такое качество в договоре не оговаривается, то товар должен быть пригоден для тех целей, для которых приобретается. То есть в нашем случае машина приобреталась для того, чтобы на ней ездить, но из-за ее технического состояния это делать нельзя.

Кстати, по закону Дмитрию никто не запрещал произвести осмотр автомобиля в условиях СТО, но он таким правом, увы, не воспользовался. Теперь ситуация движется к судебному разбирательству, учитывая, что полюбовно никто договариваться не хочет, как сказал сам автовладелец.

В соответствии с нормами ГК Дмитрий вправе предъявить претензии о качестве товара непосредственно автохаусу как поставщику имущества, которое является предметом договора финансовой аренды. Но чтобы такой договор расторгнуть, нужно согласие лизинговой компании. Как правило, лизинговые компании такое согласие дают и впоследствии могут участвовать в судебном разбирательстве.

Так что для начала процедуры расторжения договора Дмитрий должен направить лизинговой компании письмо на получение согласия о расторжении договора, а затем заявить претензию автохаусу о ненадлежащем качестве товара. Если в комиссионке ответят, что «бэушка» возврату не подлежит, то это ложь – ссылаемся на постановления совмина №744 и №703. В принципе Дмитрий на свое усмотрение может предъявить автохаусу любое требование, предусмотренное законом о защите прав потребителей в случае реализации потребителю товара ненадлежащего качества: возврат товара, устранение его недостатков, уменьшение покупной цены и прочее.

Здесь мы возвращаемся к документу, о котором говорили выше, – акту технического состояния, который автохаус должен в обязательном порядке предоставлять покупателю. Если фактическое состояние машины ему не соответствует, то шансы на успех в суде довольно высоки. Но даже если исходить из того, что такой документ отсутствует в природе, это неприятно, но вовсе не критично. Любая экспертиза укажет, что автомобиль Дмитрия при существующих неисправностях эксплуатировать нельзя. «Товар не соответствует тем целям, для которых приобретался», как говорят юристы.

Полагаем, что позиция автохауса будет сводиться к простому «это не мы», поэтому при проведении экспертизы следует ставить перед экспертом вопрос в том числе о временном промежутке, когда «заглушки» в виде гвоздей заняли место в машине.

Остается один вопрос к горе-мастерам: зачем подходить к решению вопросов настолько креативно, что это может стоить жизни людям? Прибавим сюда и автохаус, который обязан проводить технический осмотр машин, которые реализует.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».