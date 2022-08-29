Ученые обнаружили следы 9300-летнего поселения около Каппадокии 2 29.08.2022, 18:59

1,094

При раскопках в Сырчалитепе были обнаружены следы оседлой жизни.

Во время последних раскопок на кургане Сырчалитепе в центральной провинции Нигде в Турции археологи обнаружили следы постоянного поселения, возраст которого, как считается, составляет не менее 9300 лет. Об этом пишет агентство Anadolu (перевод — lenta.ua).

«Можно сказать, что это самое старое поселение в пределах провинции Нигде», — сказала археолог Семра Балджи, возглавляющая группу раскопок на кургане Сырчалитепе.

Балджи из Стамбульского университета сказала, что ее команда обнаружила инструменты из кости и обсидиана, используемые в повседневной жизни, а также бусы и другие предметы, которые, как считается, использовались в декоративных целях.

Она добавила, что два образца, которые они нашли, были датированы радиоуглеродом, что показало, что им 9600-9300 лет.

Первоначальные исследования поверхности, проведенные на кургане Сырчалитепе, расположенном рядом с источниками обсидиана в вулканическом регионе Каппадокия, обнаружили рабочую зону обсидиана, а также костяные и каменные орудия труда.

Сезон раскопок в этом году закончился, и Балджи сказала, что она и ее команда продолжат анализировать свои находки в артефактах и новые архитектурные полевые данные в своих мастерских.

Отметив, что в ходе раскопок также были обнаружены образцы овальных наконечников стрел, она сказала: «Еще один важный момент заключается в том, что до сих пор не было раскопано ни одного другого места, где рабочая площадка из обсидиана и поселение были вместе».