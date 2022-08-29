ВСУ отразили штурмы врага на шести направлениях 29.08.2022, 19:10

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Россияне несут потери в Херсонской области.

Идут 187-е сутки противостояния украинского народа российскому вторжению. К вечеру понедельника, 29 августа, ВСУ сорвали наступления врага под Славянском, Краматорском, Бахмутом, Авдеевкой и Павловкой Донецкой области и на Южнобугском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях значительных изменений нет. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.

На Северском направлении россияне из ствольной артиллерии обстреливали территории возле Янжуловки Черниговской области и Старикового и Вольной Слободы Сумской области.

На Харьковском направлении оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Уды, Слатино, Светличное, Байрак, Победа, Кутузовка, Чепель, Гусаровка, Русские Тишки и Залиман из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии.

На Славянском направлении противник бил из артиллерии неподалеку Немаленькое, Норцовки, Красного, Сулиговки, Родного, Адамовки и Славянска. Пытался улучшить тактическое положение в направлениях Богородичного и Долины, успеха не достиг, отошел.

На Краматорском направлении продолжаются обстрелы захватчиков из имеющихся артиллерийских систем по районам Григоровки, Ивано-Дарьевки и Татьяновки. Россияне задействовали авиацию для ударов неподалеку Григоровки и Татьяновки. Попытка продвижения в направлении населенного пункта Ивано-Дарьевка завершилась для врага провалом - потерями и бегством.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреливали военную и гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Веселая Долина, Майорськ, Торецьк, Бахмут и Кодема. Возле двух последних также совершали удары авиацией. Украинские военные отбили вражеское наступление в направлениях населенных пунктов Соледар, Веселая Долина, Бахмут и Кодема.

На Авдеевском направлении подверглись огневому поражению районы Авдеевки, Опытного, Невельского, Первомайского, Новобахмутовки и Александрополя. Наступательными и штурмовыми действиями захватчики пытались продвинуться в направлении Марьинки, Первомайского и Невельского, получили отпор и отступили.

На Новопавловском направлении россияне обстреляли позиции украинских войск из танков, ствольной артиллерии и РСЗО возле Павловки, Владимировки, Времевки, Новоселки и Шевченко. Задействовали авиацию для нанесения удара неподалеку Владимировки. Также враг неудачно попытался наступать в направлении Павловки.

На Запорожском направлении противник обстреливал из имеющихся средств огневого поражения районы населенных пунктов Гуляйполе, Орехов, Красное, Малая Токмачка, Новоандреевка, Березовый, Белогорье, Степное и Каменское. Ударами авиации пытался нанести потери украинским подразделениям возле Малых Щербаков.

На Южнобугском направлении оккупанты обстреливал из артиллерийских систем и танков районы населенных пунктов Николаев, Лупареве, Таврическое, Прибугское, Посад-Покровское, Украинка, Любомировка, Заря, Мирный, Апрельское, Киселевка, Кобзарци, Березнеговатое, Висунск, Явкине, Большое Артаковое, Топольного и Князевка. Ударам авиации подверглись районы Андреевки и Калиновки.

Штурмовыми и наступательными действиями захватчики пытались улучшить тактическое положение неподалеку Потемкино, понесли потери и ретировались.

Россияне продолжают интенсивную воздушную разведку беспилотниками.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельное группировки врага выполняет задачи по поддержанию благоприятного оперативного режима и блокировки гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

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