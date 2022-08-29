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В Могилевской области бастуют коммунальщики?

  • 29.08.2022, 19:23
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В Могилевской области бастуют коммунальщики?

Жители деревни под Могилевом столкнулись с проблемой.

В редакцию «Могилев.Онлайн» обратились жильцы многоквартирной двухэтажки в деревне Тишовка по улице Молодежной 2а. Они рассказали, что 20 августа в подвале их дома прорвало канализационную трубу. Коммунальные службы пообещали устранить аварию через два дня. Однако до сих пор к трубам не притронулась рука рабочих, а подвал уже который день продолжает заливать экскрементами.

«Незамедлительно в день аварии были оставлены заявки в единую службу 115 и диспетчеру Могилевского «Жилкомхоза». Нам пообещали, что всё устранят в понедельник, 22 августа, в связи с отсутствием аварийной бригады. Но по сегодняшний день к нам так никто и не выехал. Сидим на звонках: райисполком, облисполком, зональный центр гигиены и дезинфекции, госконтроль, МЧС, водоканал. Никто не реагирует! В подвале ужасная сырость, повреждена отмостка, проваливается пол у жильцов первого этажа. Никто не может помочь!» — рассказали жители дома.

Всё было бы не так печально, если бы эта проблема дома оказалась самой страшной. Дело в том, что канализация там течёт постоянно. Из-за постоянной сырости в здании прогнили перекрытия. Сейчас жители первого этажа просто рискуют провалиться в подвал.

«И вообще, дом потихоньку разваливается. По всему дому трещины, которые замазывают раствором, делая видимость что борются с ними — но это безуспешно… Мы обращались много куда, но дальше обещаний дело не заходит. Кто-то даже оставил крест в подвале — в надежде на то, что Бог поможет…» — рассказали жители дома.

По их словам, сырость и вода напрямую контактирует с электрическими проводами и щитками. А зимой люди вообще остались без воды, так как она попросту замёрзла в трубах на которых практически разрушена теплоизоляция.

«Когда пытались делать канализацию — повредили стену дома, откуда выходит труба и во время дождей вода с песком через дыру течёт прямо в подвал. И при этом ещё оборвали заземление, которое делать тоже никто не собирается. Пытались делать отмостку — но дальше попыток дело не пошло. Зимой в подвал наливается столько воды, что туда не зайти. Вода стоит до первой ступеньки», — жалуются жильцы.

Жители также рассказали, что в разрушающемся доме сделали автономное газовое отопление, так как топить котельную некому. Теперь дом просто рискует сначала разрушится, а потом от взрыва газа взлететь на воздух, уверяют жильцы.

Может, местные коммунальщики решили устроить забастовку?

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