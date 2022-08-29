Иран собрал «флотилию» на 100 миллионов баррелей и готов поставить нефть в Европу 4 29.08.2022, 19:25

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Десятки танкеров стоят в Персидском заливе.

В Персидском заливе стоят на якоре десятки танкеров, готовых отправиться в Европу, пишет Finanz.

Почти 100 млн баррелей держит Тегеран в судах, которые превращены «плавучие хранилища» и, помимо непосредственно иранского побережья, дрейфуют близ Сигнапура и берегов Китая, подсчитали аналитики Kpler.

Эти нефть может быстро отправиться покупателям, как только и если нефтяное эмбарго будет снято, в отличие от баррелей, которые придется добывать, инвестируя в месторождения и размораживая скважины.

«Иран собрал флотилию грузов, которые могут появиться на рынке довольно скоро», - говорит Джон Дрисколл, главный стратег JTD Energy Services. Потребуется лишь «немного времени», чтобы уладить вопросы страхования и доставки, добавляет он.

Национальная нефтяная компания Ирана уже ведет переговоры со своими бывшими клиентами в Европе, которым до конца года нужно найти альтернативу попавшей под эмбарго российской нефти, рассказали Bloomberg источники, знакомые с ситуацией.

По их словам, Тегеран нацелен на рынки Греции, Испании, Италии и Турции, которые сейчас суммарно покупают в РФ почти 900 тысяч баррелей в день. Всего же, по оценке Goldman Sachs, из-за эмбарго на Россию на европейском рынке откроется ниша на 1,25 млн баррелей в сутки. Иранской нефти, накопленной в танкерах (93 млн баррелей по состоянию на середину августа), хватит, чтобы закрывать ее 2,5 месяца.

В случае снятия санкций Иран готов увеличить добычу до уровней 2018 года, то есть с 2,5 до 3,8 млн баррелей в сутки, говорил в апреле гендиректор Национальной иранской южной нефтяной компании (NISOC) Ахмад Мохаммади.

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