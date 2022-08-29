Белорусский батальон «Волат» получил новые шевроны 29.08.2022, 19:36

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Шевроны были изготовлены во Львове.

Белорусский батальон «Волат» получил новые шевроны. Они были изготовлены во Львове.

- Довольные и вдохновленные воины уже отправились выполнять очередные боевые задания вместе с обновками, — пишут бойцы в Telegram.

Батальон «Волат» входит в состав полка имени Кастуся Калиновского. Он назван в честь своего погибшего командира Павла Суслова (позывной — «Волат»). Сейчас батальоном командует Ян Мельников («Белорус»).

Недавно новые шевроны получили новобранцы полка Калиновского (на старых упоминался батальон, теперь — полк).

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