В Мелитополе прогремели четыре мощных взрыва 2 29.08.2022, 19:44

2,436

иллюстрационное фото

ВСУ попали в «глаза» врага.

Во временно оккупированном Мелитополе (Запорожье) произошли четыре мощных взрыва. Отмечается, что украинские воины могли попасть в системы локаторов российской армии, пишет «Главред».

Сила взрывов была настолько большой, что у местных жителей, проживающих в северной части города, в домах вздрагивали стены.

Взрывы в Мелитополе подтвердил мэр города Иван Федоров. Он отметил, что последние дни лета будут для оккупантов очень жаркими.

- Последние дни лета обещают быть самыми жаркими для оккупантов всего южного направления Украины. Только что было 4 мощных взрыва в районе северного выезда из Мелитополя. Собираем подробную информацию о потерях врага, – отметил он.

Позже Федоров уточнил, что, по обновленным данным, силы сопротивления попали в самые «глаза» врага. При этом из его сообщения можно сделать вывод, что у российских захватчиков вследствие этого удара было много потерь.

- Теперь вражеские силы почти ослепли, к тому же потеряли много крови, а наши уже готовы метко наносить следующий удар, – подчеркнул Федоров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».