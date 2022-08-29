Белорусов хотят обязать отчитываться об использовании купленной для строительства древесины 1 29.08.2022, 20:00

Вводятся новые правила реализации древесины в стране.

В Беларуси, согласно новым правилам реализации древесины, от физлиц потребуют отчета о целевом использовании лесоматериалов.

По словам замглавы Минлесхоза Владимира Креча, по новым правилам реализации древесины будет обязательным целевое использование древесины, которую белорусы получили от лесхозов по прейскуранту ниже рыночного.

Так, будут строго контролироваться цели покупки льготной древесины: строительство нового жилья, капитальный ремонт и реконструкция, а также текущий ремонт жилых домов и построек. Одни из этих основных требований будут заявляться при заключении договоров, а со временем проконтролируются.

- Подтверждение по факту строительства будет. Скорее всего, физлицо должно будет в произвольной форме отчитаться о целевом использовании, - заметил замминистра лесного хозяйства.

Сообщается, что сейчас определяется механизм такого контроля, и что проверки будут выборочными. Но уже известно, что если граждане не смогут отчитаться, куда была использована купленная древесина, за нецелевое использование будет предусмотрена и ответственность.

Также в скором времени будет определен перечень документов, подтверждающих цели использования лесоматериалов.

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