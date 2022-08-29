Канадские ученые назвали самые полезные для сердца продукты 1 29.08.2022, 20:13

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Специалисты провели крупномасштабное исследование.

Ученые из Университета Макмастера в Гамильтоне (Канада) в результате крупномасштабного исследования выяснили, какие продукты питания положительно влияют на сердечно-сосудистую систему, пишет medicina.ua.

Исследователи пришли к выводу, что для сердца полезны молочные продукты, мясо и здоровые продукты с высоким содержанием жиров. Примечательно, но раньше вышеназванные компоненты, наоборот, рекомендовалось избегать тем, кто следит за здоровьем сердечной мышцы.

- Наши результаты показывают, что молочные продукты полезны для здоровья сердца и способствуют долголетию. Это отличается от нынешних рекомендаций диетологов, - заявил один из авторов работы Салим Юсуф.

Научная группа провела исследование с участием 218 тысяч человек в более чем 50 странах. Пациентов разделили на пять групп в зависимости от состава их рациона. Оказалось, что участники, употреблявшие в пищу много фруктов, овощей, орехов, бобовых, рыбы, мяса и молочных продуктов, имели самый низкий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.

При этом выяснилось, что натуральные молочные продукты и непеработанное мясо полезны для сердца. При этом ученые подтвердили, что в здоровой диете должно быть ограничено потребление так называемых рафинированных углеводов, лишенных почти всей клетчатки, витаминов и минералов.

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