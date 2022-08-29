Украинские воины уничтожили российское средство ПВО на Харьковщине 2 29.08.2022, 20:17

5,542

В МВД Украины подчеркнули, что все вражеское оружие на территории страны будет уничтожено.

В Харьковской области уничтожено средство противовоздушной обороны российских оккупантов. Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Украины.

- На Харьковщине во время аэроразведки пограничники совместно с Силами обороны Украины увидели средство ПВО оккупантов. Защитники Украины метко попали в цель и уничтожили российскую технику, - сообщили в МВД.

Как отмечают в министерстве, таким образом будет уничтожено все вражеское оружие на территории Украины и каждый оккупант поплатится за ужасы, которые приходится переживать украинцам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».