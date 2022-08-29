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Режим Лукашенко стал еще ближе к окончательному дефолту

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  • 29.08.2022, 20:28
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Режим Лукашенко стал еще ближе к окончательному дефолту

Беларусь перечислила очередные платежи по еврооблигациям в рублях.

Беларусь 29 августа перевела очередные платежи держателям еврооблигаций в рублях, сообщает zerkalo.io со ссылкой на Минфин. В ведомстве это пояснили «сохранением неблагоприятных внешних условий».

Речь идет про обязательства по еврооблигациям Belarus-2023 и Belarus-2030. Минск погасил в общей сумме 46,1 млн. долларов в эквиваленте. Но деньги перевел в белорусских рублях на счет в «Беларусбанке»,

«Доступ к данным средствам обеспечен для определенного эмиссионной документацией платежного агента — «Citibank N.A. London Branch» (в настоящий момент выполняет функции регистратора, финансового, платежного и трансфертного агента)», — говорят в Минфине.

Напомним, в конце июня Беларусь перечислила держателям еврооблигаций очередные проценты, но сделала это в белорусских рублях. В Минфине объяснили это техническими трудностями, иностранные банки отказываются переводить средства инвесторам.

На это отреагировали международные рейтинговые агентства: Moody’s заявило о дефолте Беларуси , Fitch предупреждало о возможности дефолта, а позднее понизило долгосрочный рейтинг нашей страны в иностранной валюте. S&P тоже снизило кредитные рейтинги Беларуси и объявило о дефолте по еврооблигациям.

В начале июля стало известно, что международный финансовый конгломерат Citigroup Global Markets Europe AG и Citibank отказался работать с белорусскими еврооблигациями.

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