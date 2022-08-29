«Раненых много, тяжелые, помощи нет»4
- 29.08.2022, 20:35
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Оккупанты жалуются, что остались без поддержки на фронте.
Российский оккупант рассказал в телефонном разговоре своему другу, что они с «товарищами по оружию» застряли на фронте без помощи. По его словам, к ним якобы должно прийти подмога, однако пробиться в условиях боевых действий не может.
Этот телефонный разговор перехватило и обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины, пишет «Главред».
Захватчик посетовал, что пока у них есть связь, однако скоро она может исчезнуть. При этом у них много тяжелых раненых.
«Хорошего здесь вообще очень мало. Раненых много. Тяжелые», – рассказал оккупант.