«Раненых много, тяжелые, помощи нет» 4 29.08.2022, 20:35

12,284

Оккупанты жалуются, что остались без поддержки на фронте.

Российский оккупант рассказал в телефонном разговоре своему другу, что они с «товарищами по оружию» застряли на фронте без помощи. По его словам, к ним якобы должно прийти подмога, однако пробиться в условиях боевых действий не может.

Этот телефонный разговор перехватило и обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины, пишет «Главред».

Захватчик посетовал, что пока у них есть связь, однако скоро она может исчезнуть. При этом у них много тяжелых раненых.

«Хорошего здесь вообще очень мало. Раненых много. Тяжелые», – рассказал оккупант.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».