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В Беларусь идет циклон со Скандинавии

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  • 29.08.2022, 20:48
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В Беларусь идет циклон со Скандинавии

Белорусов ожидает резкое похолодание.

В Беларуси в первые дни календарной осени ожидается ощутимое похолодание из-за циклона со Скандинавии и даже первые заморозки.

По предварительному прогнозу Белгидромета, в ближайшие дни жара в Беларуси сменится резким похолоданием из-за поступления свежего влажного воздуха со Скандинавии. Температуры приблизятся к климатической норме, начнутся дожди.

- Местами по Беларуси не обойдется без кратковременных гроз, а 31 августа дискомфорта добавит холодный порывистый северный ветер, - пояснили синоптики.

Дожди обещают белорусам уже во вторник, 30 августа. Ночью осадки местами, а днем - дожди и грозы преимущественно по северу страны. Ночью похолодает до +12…+18 градусов, в некоторых районах градус опуститься и до +9…+11. Днем тепло будет на юго-востоке страны +27, а вот в северо-западных регионах уже всего около +20 тепла.

Кратковременные дожди ожидаются и в среду, 31 августа. Также синоптики обращают внимание на усиление ветра в северо-восточных районах страны до 15-20 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха около +8…+15 градусов, днем от +14 по северу Беларуси до +22 в южной части республики.

Осень заявит о себе с первого дня. Уже в четверг, 1 сентября, станет по-настоящему холодно. Первые ночные заморозки ожидаются уже 1 сентября на торфяниках Полесья до -3 мороза. Вообще, в ночные часы во второй половине недели всего +2…+8 в среднем и теплее только на юге +9…+10 градусов. Не намного теплее, увы, будет 1 сентября и днем в среднем +11…+19 выше ноля и только на юге Беларуси +20 градусов и чуть больше.

- Местами по Беларуси 1 сентября могут отмечаться небольшие массивы кучево-дождевой облачности, пройдут кратковременные дожди, - предупредили синоптики.

Прохладная погода сохранится в Беларуси до конца недели. В пятницу, 2 сентября ночью всего +2…+7 градуса и снова заморозки до -3 на Полесье. Днем около +12…+18, максимум +20 тепла на юге. Дожди непродолжительные днем местами.

Дожди ожидаются в отдельных районах и в субботу, 3 сентября, к ним добавятся слабые туманы утром и ночью. Ночью +2…+8 градусов, только местами до +10. Зато днем станет чуть теплее +13…+20 градусов и даже +23 в южных регионах.

Первое воскресенье осени, 4 сентября, недавнее жаркое лето напоминать белорусам, увы, не будет - всего +2…+9 градусов ночью, и +14…+21 тепла - максимум +23 на юге днем. Кроме того, днем местами по северо-востоку страны возможны кратковременные дожди, хотя в остальных районах преимущественно без осадков.

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